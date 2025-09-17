Harpoon Hunters
Folge vom 17.09.2025: Knappes Finish
45 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 12
Blauflossen-Thunfische erreichen Geschwindigkeiten über 60 Kilometer pro Stunde. Aber die Bootsbesatzungen vor der Küste von Cape Cod beherrschen ihr Handwerk. Zwei Crews sind mit der Harpune besonders treffsicher. Die Männer auf der „Redrum“ und auf der „Cynthia C.²“ haben jeweils Einnahmen von rund 50 000 Dollar erzielt. Das ist in einem kurzen Zeitfenster von wenigen Wochen eine stolze Ausbeute. Nur das Team auf der „Ezyduzit“ könnte ihnen die Spitzenplätze noch streitig machen. Das Saisonfinale entwickelt sich zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.