Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Harry Potter: Wizards of Baking

Dumbledores Büro

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 07.12.2025
Dumbledores Büro

Dumbledores BüroJetzt kostenlos streamen

Harry Potter: Wizards of Baking

Folge 5: Dumbledores Büro

42 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Im Halbfinale kämpfen die verbliebenen Teilnehmer um den Einzug in die alles entscheidende, letzte Runde. Inspiration für ihr nächstes Meisterwerk sollen sie sich diesmal aus Dumbledores Büro holen. Pflicht ist, zwei verschiedene Geschmacksrichtungen einzubauen sowie eine magische Verwandlung zu inszenieren. Welches Team kann die Jury und Schauspielerin Bonnie Wright von sich überzeugen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Harry Potter: Wizards of Baking
SAT.1
Harry Potter: Wizards of Baking

Harry Potter: Wizards of Baking

Alle 1 Staffeln und Folgen