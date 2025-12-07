Harry Potter: Wizards of Baking
Folge 5: Dumbledores Büro
42 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Im Halbfinale kämpfen die verbliebenen Teilnehmer um den Einzug in die alles entscheidende, letzte Runde. Inspiration für ihr nächstes Meisterwerk sollen sie sich diesmal aus Dumbledores Büro holen. Pflicht ist, zwei verschiedene Geschmacksrichtungen einzubauen sowie eine magische Verwandlung zu inszenieren. Welches Team kann die Jury und Schauspielerin Bonnie Wright von sich überzeugen?
Genre:Kochen
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH