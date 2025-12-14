Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harry Potter: Wizards of Baking

Die große Halle

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 14.12.2025
Die große Halle

Folge 6: Die große Halle

42 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Die Finalisten geben in der Kulisse der großen Halle noch einmal alles, um sich den Sieg zu sichern. Dafür müssen sie ein außergewöhnliches Kunstwerk kreieren, das verschiedene Geschmacksrichtungen und magische Effekte in sich vereint. Bewertet werden die Ergebnisse von Warwick Davis, Evanna Lynch, Bonnie Wright und den Juroren Carla Hall und Jozef Youssef. Wer sichert sich den allerersten "Wizards of Baking"-Titel?

