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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 13vom 15.05.2026
Mit Degen und Revolver

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Hart aber herzlich

Folge 13: Mit Degen und Revolver

48 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Die Kioskbesitzerin Rose McCready bittet ihren Stammkunden Jonathan, ihr 5000 Dollar zu leihen. Als Rose verletzt aufgefunden wird, ergeben seine Nachforschungen, dass sie von dem Studenten Rogers erpresst wird, der gesehen haben will, wie die Frau jemanden getötet hat. Tatsächlich wollte Rose einen dealenden Universitätsprofessor umbringen, den sie für den Drogentod ihres Enkels verantwortlich macht. Doch nicht ihre Kugel traf ihn, sondern die eines Anderen ...

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