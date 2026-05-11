Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 11.05.2026
Max in Flammen

Max in FlammenJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 8: Max in Flammen

48 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Max auf Freiersfüßen - der treue Hausdiener der Harts hat sich in die flotte Charlotte verliebt. Die Harts unterstützen die Romanze ihres Butlers nach besten Kräften, ohne zu ahnen, dass Max' Angebetete in Wirklichkeit zu einer Einbrecherbande gehört, die den Harts die Villa ausräumen will. Kurz darauf wird Max sogar ein Mord in die Schuhe geschoben - aber wer sich mit den Harts und ihren Freunden anlegt, der zieht immer noch den Kürzeren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 1 Staffeln und Folgen