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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 12.05.2026
Die Wunderdroge

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Hart aber herzlich

Folge 9: Die Wunderdroge

48 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Jonathan fährt nachts zusammen mit Jennifer in das Chemielabor seiner Firma: Sein Chef-Chemiker Dr. Capello hatte ihn angerufen. Doch als die Harts ankommen, ist Dr. Capello schon tot - scheinbar das Opfer eines Unglücks. Jonathan und Jennifer kommen schnell dahinter, dass es sich um Mord handelt. Capellos Assistent war ganz offensichtlich der Mörder, und mit ihm haben die Harts diesmal einen wirklich hartnäckigen Gegner gefunden ...

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