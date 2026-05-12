Staffel 1Folge 10vom 12.05.2026
Hochzeit in Monte CarloJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 10: Hochzeit in Monte Carlo
48 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Jonathan wird zur Hochzeit seiner früheren Freundin Niki eingeladen - doch nicht von der Braut selbst, sondern von ihrem Geliebten Paul. Dieser will die Heirat verhindern, da Niki dazu gezwungen wird. Ihr Bräutigam erpresst sie damit, ihren Bruder an die Polizei zu verraten. Er soll bei einem Unfall eine Frau getötet und eine andere schwer verletzt haben. Jonathan und Jennifer finden jedoch heraus, dass es gar keine Opfer gegeben hat ...
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Hart aber herzlich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland