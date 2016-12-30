Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 30.12.2016: Episode 7
44 Min.Folge vom 30.12.2016Ab 12
Als Manfred Schneider Schloss Erichsburg in Niedersachsen kauft, glaubt er, einen Ort mit besonderer Ausstrahlung gefunden zu haben. Und er soll Recht behalten: Seine Dogge meidet bestimmte Plätze und ergreift panisch die Flucht. Und Manfred selbst hat den Eindruck, dass ihn bei seinen Rundgängen ein körperloses Wesen verfolgt. Als die Situation bedrückender wird, wendet sich der Schlossherr an Geisterjäger, die die Erichsburg auf paranormale Aktivitäten hin untersuchen. Da der Legende nach ein lebendiges Kind in das Fundament des Schlosses eingemauert wurde, stellt das Team Spielzeug auf, um zu prüfen, ob sich eine kindliche Seele bemerkbar macht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.