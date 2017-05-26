Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 26.05.2017: Episode 11
1986 bei Dresden. Drei Jahre vor dem Mauerfall zieht die 22-jährige Evelin Dietrich mit ihrem kleinen Sohn Markus um - das Leben in der neuen Wohnung soll einen Neuanfang nach einer schweren Zeit markieren. Doch bald nimmt Evelin auf dem Dachboden des Hauses beängstigende Energien wahr. Jegliche Versuche des rationalen Denkens bleiben erfolglos - vor allem, als eine schwarze Gestalt die junge Frau im Schlaf überrascht. Für Evelin Dietrich geht ein Nervenkrieg los.Außerdem in dieser Episode von Haunted: Der Hürtgenwald in der nordrhein-westfälischen Rureifel ist ein Boden mit blutiger Geschichte. Gegen Ende des zweiten Weltkriegs traf hier die deutsche Wehrmacht auf die vorrückenden Allierten - auf beiden Seiten waren die Verluste enorm. Fast 70 Jahre später erkunden zwei Freunde das Gebiet bei einer Geocache-Tour. Doch es ist nicht der Erfolg ihrer Suche, der Oliver und Michael den Besuch des Hürtgenwaldes nie wieder vergessen lässt...