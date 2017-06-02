Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 02.06.2017: Episode 12
Die Burg Hohenwerfen im österreichischen Salzachtal ist ein viel besuchter Tourismusmagnet im Salzburger Land. Die mittelalterliche Verteidigungsanlage wird gepflegt und erhalten von Burgverwalter Thomas Gschwandtner und seinen Angestellten. Doch es scheint als wäre die Burg nicht unbewohnt. Angestellter Peter Meikl macht immer wieder mysteriöse, unerklärliche Entdeckungen und eine unheimliche Geistererscheinung versetzt Verwalter Thomas Gschwandtner 1995 in Angst und Schrecken. Wandert Erzherzog Eugen, ein ehemaliger Burgbesitzer aus den späten 1930er Jahren, immer noch in den alten Burghallen umher? Außerdem in dieser Folge Haunted: Der Witwer Ulrich Nußbaum ist nach dem Verlust seiner geliebten Ehefrau endlich wieder glücklich. In der 15 Jahre jüngeren Monika hat er eine neue Partnerin gefunden, mit der er einen Neuanfang wagen möchte. Doch als Monika zusammen mit ihrer Tochter in das gemeinsame Haus einzieht, beginnen unerklärliche Ereignisse im ganzen Haus. Treibt Ulrichs verstobene Frau ihr Unwesen?