Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 09.06.2017: Episode 13
Rainfeld in Niederösterreich. Das Ehepaar Irmi und Anton Lenz verbringt jede freie Minute in ihrem alten Ferienhaus auf dem Land. Vor allem nachts hören die beiden immer wieder unheimliche Geräusche auf dem Dachboden, zu sehen ist jedoch keine Menschenseele. Sie stellen Nachforschungen über den Vorbesitzer an. Angeblich wohnte ein Heiler mit übersinnlichen Fähigkeiten im alten Bauernhaus. Für Irmi Lenz hat die nächste Geistererscheinung tragische Folgen. Außerdem in dieser Folge Haunted: Im Oberallgäu hat sich Thomas unsterblich in ein Mädchen verliebt. Sie gehört einer strengen Glaubensgemeinschaft an und ihr Vater will die ganze Familie kennen lernen. Bei einem Kaffeeklatsch lernt der Vater, seines Zeichens Priester, die Eltern kennen. Doch schon am Abend geschehen seltsame Dinge im Haus. Hat der Priester das Haus und damit auch die gesamte Familie verflucht?