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Haus-Makeover in Atlanta

Viktorianische Wundertüte

HGTVFolge vom 11.06.2019
Viktorianische Wundertüte

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Haus-Makeover in Atlanta

Folge vom 11.06.2019: Viktorianische Wundertüte

22 Min.Folge vom 11.06.2019

Ken und Anita kaufen ein 100 Jahre altes Doppelhaus im Herzen von Atlanta und planen, es in ein großes Einfamilienhaus umzubauen. Nachdem sie bereits das Nachbarhaus renoviert haben, soll auch dieses Projekt erfolgreich verlaufen. Doch es birgt Herausforderungen, aus einem Doppel- ein Einfamilienhaus zu machen - das zusätzlich den viktorianischen Charme des Hauses bewahrt und im Budget bleibt.

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