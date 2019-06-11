Haus-Makeover in Atlanta
Folge vom 11.06.2019: Viktorianische Wundertüte
22 Min.Folge vom 11.06.2019
Ken und Anita kaufen ein 100 Jahre altes Doppelhaus im Herzen von Atlanta und planen, es in ein großes Einfamilienhaus umzubauen. Nachdem sie bereits das Nachbarhaus renoviert haben, soll auch dieses Projekt erfolgreich verlaufen. Doch es birgt Herausforderungen, aus einem Doppel- ein Einfamilienhaus zu machen - das zusätzlich den viktorianischen Charme des Hauses bewahrt und im Budget bleibt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.