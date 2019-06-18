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Haus-Makeover in Atlanta

Liebe auf den ersten Blick

HGTVFolge vom 18.06.2019
Liebe auf den ersten Blick

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Haus-Makeover in Atlanta

Folge vom 18.06.2019: Liebe auf den ersten Blick

22 Min.Folge vom 18.06.2019

Ken und Anita haben ein Haus in dem aufstrebenden Stadtviertel West End in Atlanta gekauft. Jedoch erfordert die Renovierung des Hauses Kreativität - es gibt nämlich aktuell kein Schlafzimmer. Ob die beiden es schaffen, dass das Haus mit den umliegenden Villen mithalten kann?

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