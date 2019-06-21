Haus-Makeover in Atlanta
Folge vom 21.06.2019: Ein Pool im Keller
22 Min.Folge vom 21.06.2019
Das Backsteinhaus in der Nähe des Gresham Parks riecht so verrottet, dass sich Ken und Anita nicht sicher sind, ob sie dieses Haus jemals verkauft bekommen. Hinzu kommt die Konkurrenz der anderen Immobilien in der Gegend und eine undichte Stelle im Haus. Diese Renovierung stellt die beiden vor eine ihrer bisher größten Herausforderungen!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.