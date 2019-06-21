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Haus-Makeover in Atlanta

Ein Pool im Keller

HGTVFolge vom 21.06.2019
Ein Pool im Keller

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Haus-Makeover in Atlanta

Folge vom 21.06.2019: Ein Pool im Keller

22 Min.Folge vom 21.06.2019

Das Backsteinhaus in der Nähe des Gresham Parks riecht so verrottet, dass sich Ken und Anita nicht sicher sind, ob sie dieses Haus jemals verkauft bekommen. Hinzu kommt die Konkurrenz der anderen Immobilien in der Gegend und eine undichte Stelle im Haus. Diese Renovierung stellt die beiden vor eine ihrer bisher größten Herausforderungen!

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