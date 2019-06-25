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Haus-Makeover in Atlanta

Ausbauen verboten

HGTVFolge vom 25.06.2019
Ausbauen verboten

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Haus-Makeover in Atlanta

Folge vom 25.06.2019: Ausbauen verboten

21 Min.Folge vom 25.06.2019

Das Haus, das Ken und Anita gekauft haben, steht seit 14 Jahren leer. Die Lage ist perfekt, doch um es für einen teuren Preis zu verkaufen, muss das Haus unbedingt einen großen, amerikanischen Master Bedroom bekommen. Da der Platz begrenzt ist, müssen die beiden Immobilieninvestoren kreativ werden.

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