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Haus-Makeover in Nashville

Im Alleingang

HGTVFolge vom 18.06.2019
Im Alleingang

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Haus-Makeover in Nashville

Folge vom 18.06.2019: Im Alleingang

21 Min.Folge vom 18.06.2019

Page entdeckt außerhalb von Nashville eine wahre Perle von einem Haus und kauft es spontan, ohne DeRon einzuweihen. Mit dem Ziel, dem Haus aus den 60s ein modernes Upgrade zu verleihen, bauen sie neue Räume und lösen jedes aufkommende Problem. Doch am Ende zahlt es sich aus: Die Immobilie ist perfekt geworden und bereit für den Wiederverkauf!

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