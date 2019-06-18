Haus-Makeover in Nashville
Folge vom 18.06.2019: Im Alleingang
21 Min.Folge vom 18.06.2019
Page entdeckt außerhalb von Nashville eine wahre Perle von einem Haus und kauft es spontan, ohne DeRon einzuweihen. Mit dem Ziel, dem Haus aus den 60s ein modernes Upgrade zu verleihen, bauen sie neue Räume und lösen jedes aufkommende Problem. Doch am Ende zahlt es sich aus: Die Immobilie ist perfekt geworden und bereit für den Wiederverkauf!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.