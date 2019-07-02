Mit Veranda ist alles besserJetzt kostenlos streamen
Haus-Makeover in Nashville
Folge vom 02.07.2019: Mit Veranda ist alles besser
21 Min.Folge vom 02.07.2019
Bei dem winzigen Backsteinhaus im historischen Viertel Inglewood wollen DeRon und Page eine schnelle Renovierung und guten Verkauf erzielen. Während der Renovierung stellt sich jedoch heraus, dass das Haus in einem schlechten Zustand ist und Zeit und Geld frisst.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.