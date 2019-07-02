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Haus-Makeover in Nashville

Mit Veranda ist alles besser

HGTVFolge vom 02.07.2019
Mit Veranda ist alles besser

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Haus-Makeover in Nashville

Folge vom 02.07.2019: Mit Veranda ist alles besser

21 Min.Folge vom 02.07.2019

Bei dem winzigen Backsteinhaus im historischen Viertel Inglewood wollen DeRon und Page eine schnelle Renovierung und guten Verkauf erzielen. Während der Renovierung stellt sich jedoch heraus, dass das Haus in einem schlechten Zustand ist und Zeit und Geld frisst.

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