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Haus-Makeover in Nashville

Die Carport-Oase

HGTVFolge vom 25.06.2019
Die Carport-Oase

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Haus-Makeover in Nashville

Folge vom 25.06.2019: Die Carport-Oase

21 Min.Folge vom 25.06.2019

Page findet eine Villa mit drei Schlafzimmern auf einem riesigen Eckgrundstück im Herzen von Donelson, doch die Innenarchitektur ist eng und verwirrend. Die Geschäftspartner müssen sich einen Plan überlegen, um das Innere einladender zu gestalten, ohne dabei das Budget zu sprengen.

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