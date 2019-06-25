Haus-Makeover in Nashville
Folge vom 25.06.2019: Die Carport-Oase
21 Min.Folge vom 25.06.2019
Page findet eine Villa mit drei Schlafzimmern auf einem riesigen Eckgrundstück im Herzen von Donelson, doch die Innenarchitektur ist eng und verwirrend. Die Geschäftspartner müssen sich einen Plan überlegen, um das Innere einladender zu gestalten, ohne dabei das Budget zu sprengen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.