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Haus-Makeover in Nashville

Aus Klein mach Groß

HGTVFolge vom 18.06.2019
Aus Klein mach Groß

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Haus-Makeover in Nashville

Folge vom 18.06.2019: Aus Klein mach Groß

21 Min.Folge vom 18.06.2019

Aus einem kleinen, gemütlichen Haus in North Nashville wollen Page und DeRon ein gigantisches Traumhaus mit drei Schlafzimmern zaubern. Dafür packen sie sämtliche Tricks aus, damit die Immobilie größer wirkt, als sie ist. Schaffen sie es, mögliche Käufer zu überzeugen?

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