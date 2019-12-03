Hawaii Five-0
Folge 10: Zurück in die Zukunft
42 Min.Folge vom 03.12.2019Ab 16
Steve, Danny, Junior und Tani befinden sich nach dem Einsatz auf der Yacht immer noch in Quarantäne. Als sie sich die Zeit bei einem Kartenspiel vertreiben, betritt ein Mann in Schutzkleidung den Raum, richtet eine Waffe auf das Team, befiehlt ihnen, sich zu fesseln - und schießt auf Danny. Anschließend tötet er sich selbst. Das Team hat keine Chance, Hilfe zu holen. Außerdem hat der Täter die Tür zum Quarantäne-Zimmer mit einer Bombe präpariert ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
