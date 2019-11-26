Hawaii Five-0
Folge 9: Am Ende
42 Min.Folge vom 26.11.2019Ab 16
Monique Sims wird von der Küstenwache aus einem Rettungsboot gefischt. Five-0 findet heraus, dass sie auf der Yacht von Nathan Diamond gewesen sein muss. Doch per Funk meldet sich niemand, und Satellitenbilder zeigen: Alle an Bord sind tot. Als Steve, Tani, Danny und Junior das auf dem offenen Meer treibende Schiff betreten, erkennt Steve sofort, dass hier ein tödliches Virus ausgebrochen sein muss. Er und sein Team schweben somit auch in Lebensgefahr ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
