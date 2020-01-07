Hawaii Five-0
Folge 7: Das faule Ei
41 Min.Folge vom 07.01.2020Ab 12
Beim Joggen beobachtet Junior eine Gruppe verdächtiger Männer, die mit großen, leeren Taschen eine Bank betreten. Junior alarmiert Steve, und tatsächlich handelt es sich um einen Überfall. Steve beschließt, das Überraschungsmoment zu nutzen und sucht sich einen unauffälligen Weg in die Bank. Mit der Unterstützung von Junior und Adam, den er kurz zuvor vom Flughafen abgeholt hat, heftet er sich an die Fersen der Gangster ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
