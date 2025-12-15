Hawaii Five-0
Folge 12: Bewährungsprobe
42 Min.Ab 16
Das FBI plant einen harten Kurs gegen die Bandenkriminalität auf Oahu, der von Special Agent Fischer geleitet werden soll. Kurz nach einem öffentlichen Auftritt wird er mitsamt seiner Familie in die Luft gejagt. Verdächtig sind sämtliche Gangmitglieder der Insel, die Steve samt und sonders verhaften lässt. Doch sie beteuern, nichts über den Anschlag zu wissen. Five-0 findet schließlich heraus, dass die Spur zur Yakuza führt und bittet Adam um Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren