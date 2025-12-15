Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Staffel 8 Folge 22
Folge 22: Starke Nerven

41 Min. Ab 16

Um den Tod eines Patienten in einer Psychiatrie aufzuklären, schleust sich Jerry als Pfleger dort ein. Der Mörder ist bald gefunden: Dylan Shu, ein Krimineller, der sich in dem Krankenhaus vor dem FBI versteckt. Er enttarnt Jerry, nimmt ihn als Geisel und flüchtet ... Steve und das Team müssen unterdessen Duke helfen, dessen Enkelin entführt wurde. Um sie zu retten, greift Duke allerdings zu illegalen Mitteln.

