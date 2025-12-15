Hawaii Five-0
Folge 25: Aufgetaucht
42 Min.Ab 12
Der russische U-Boot-Offizier Petrov hat eine Meuterei losgetreten, den Kapitän getötet und das Atom-U-Boot vor die Küste Hawaiis gesteuert. Anschließend ist er geflohen, um auf der Insel den Mörder seiner Eltern zu finden. Five-0 sucht fieberhaft nach dem Mann. Für Dannys und Steves Restaurant-Problem hat sich indessen eine Lösung gefunden: Kamekona wird stiller Teilhaber und bringt neben einigen guten Ideen auch einen neuen Namen für das Lokal ins Spiel.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren