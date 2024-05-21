Heino - Ein Kölner in Kenia
Folge vom 21.05.2024: Die Straße ist weg
45 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Der Volksmund sagt: Ein Unheil kommt selten allein. Das gilt auch für Heino in Afrika. Auf der Tiny-Haus-Baustelle läuft es für den Auswanderer nicht nach Plan. Und es kommt noch dicker. Auf der Fahrt zur Farm, die für die Versorgung des Hotels enorm wichtig ist, legt das Wetter Heino Steine in den Weg. Der Dauerregen hat in Kenia eine Straße weggespült. Den Tuk-Tuks haben die Wassermassen ebenfalls übel zugesetzt. Jetzt heißt es: Retten, was zu retten ist! Um zumindest die reservierten Zimmer anbieten zu können, müssen vor Ort alle mit anpacken.
