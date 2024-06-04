Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heino - Ein Kölner in Kenia

DMAX
Folge vom 04.06.2024
Folge vom 04.06.2024: Wo ist das Klo?

44 Min.
Ab 12

Heino und seine Truppe sehen nach heftigen Niederschlägen wieder Licht am Ende des Tunnels. Jetzt muss sich die „Kenia-Connection“ um eine Eigenkonstruktion des deutschen Auswanderers kümmern. Vorne Land Cruiser, hinten Range Rover: Multitalent Heino und seine Mitstreiter sollen das Fahrzeug in Afrika für seinen langjährigen Kunden Peter herrichten. Dort kommt es als Safari-Mobil zum Einsatz. Während Felix auf den undichten „Range Cruiser“ klettert, steigt Heino Torsten wegen der Tiny-Haus-Baustelle aufs Dach. Wird alles pünktlich zur Hauptsaison fertig?

