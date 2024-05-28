Heino - Ein Kölner in Kenia
Folge vom 28.05.2024: Flachdach wider Willen
45 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 12
Tausende Liter Regen haben das Dach des Neubaus in der Nacht zusammengedrückt wie eine Flunder. Mit solchen Wassermassen hat Heino nicht gerechnet. Der Auswanderer ringt in Kenia um Fassung und versucht das Chaos auf der Baustelle zusammen mit seinem Freund und Mitarbeiter Felix unter Kontrolle zu bekommen. Doch für den selbst gebauten Traktor, das einzige geländegängige Fahrzeug, das in der Lage wäre, die von der Außenwelt abgeschnittene Farm zu erreichen, fehlt ein wichtiges Bauteil. Deshalb stürzt sich Heino in dieser Folge ins Getümmel von Mombasa.
