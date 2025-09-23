Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 23.09.2025
45 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12

Heinos Truck hat ein Problem mit der Übersetzung von Zweirad- auf Allradantrieb. Die alten Kardanwellen passen nicht zum neuen Getriebe. Der deutsche Auswanderer sucht im Lager nach passenden Ersatzteilen, aber die Reparaturarbeiten gestalten sich schwierig. Und das ist nicht die einzige Baustelle, auf der Heinos Talente gefragt sind. Nach einem Stromausfall läuft im Hotel kein Kühlschrank und keine Eismaschine mehr. Und die Live-Band steht auch ohne Elektrizität da. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Findet der begnadete Tüftler einen Ausweg aus dem Dilemma?

