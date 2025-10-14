Heino - Ein Kölner in Kenia
Folge vom 14.10.2025: Spiel, Satz und Sieg
45 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Als sie klein war, ist Zaynab vom Fahrrad gefallen. Seither fühlt sie sich auf zwei Rädern nicht mehr sicher. Zum Glück hat Heino auch für solche Fälle eine Lösung parat. Der Tüftler hat das alte Motorrad des Managers für die fleißige Assistentin zum Dreirad umgebaut. Und am Strand soll in Kenia eine große Party stattfinden. Dafür fliegt extra ein DJ aus Dubai ein. Aber der Hotelnachbar will die Veranstaltung per Gerichtsbeschluss verbieten lassen. Und nachdem ein Lkw-Fahrer die Leitung abgerissen hat, stellt auch die Stromversorgung eine Herausforderung dar.
