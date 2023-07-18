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Helden der Baustelle

Ene, mene, meck - der Beton ist weg!

DMAXFolge vom 18.07.2023
Ene, mene, meck - der Beton ist weg!

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Helden der Baustelle

Folge vom 18.07.2023: Ene, mene, meck - der Beton ist weg!

45 Min.Folge vom 18.07.2023Ab 12

Matteo und seine Arbeitskollegen stehen im Ruhrpott unter Zeitdruck. Das Team soll in Dortmund Fundamente für eine Industriehalle legen. Aber der Laster mit dem Beton lässt auf sich warten. In Nürnberg wird ein denkmalgeschütztes Versandzentrum zum modernen Büro- und Wohngebäude umfunktioniert. Beim Abriss der Zwischendecken und Wände kommt ein ferngesteuerter Roboter zum Einsatz. Und in Mannheim ist jeder Hub ein Balanceakt. Dort setzen erfahrene Vollprofis beim Bau eines Studentenwohnheims aus Holzmodulen schlüsselfertige Apartments aufeinander.

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