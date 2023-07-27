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Helden der Baustelle

Luxus im Kuhstall

DMAXFolge vom 27.07.2023
Luxus im Kuhstall

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Helden der Baustelle

Folge vom 27.07.2023: Luxus im Kuhstall

45 Min.Folge vom 27.07.2023Ab 12

Auf der Großbaustelle am Rhein geht es in die heiße Phase. Die Lücke über dem Fluss soll sich langsam schließen. Michael und sein Team bewegen dort mit Hubgerüsten 85 Tonnen schwere Bauteile. Matteo und seine Arbeitskollegen sanieren unterdessen in der Nähe von Unna einen denkmalgeschützten Bauernhof. Dabei ist in dieser Folge auch Muskelkraft gefragt. Und Simon muss beim Bau einer Fuß- und Radwegbrücke im ostbayerischen Roding nachmessen und neu justieren. Ein 25 Meter langes und acht Meter breites Segment hängt nicht so am Kran, wie es sollte.

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