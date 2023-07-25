Helden der Baustelle
Folge vom 25.07.2023: Richtfest auf der Kippe
45 Min.Folge vom 25.07.2023Ab 12
In NRW entsteht ein Büro-Campus. Das 330 Tonnen schwere Foliendach des Gebäudes hat eine Spannweite von 82 Metern. Die Konstruktion wird nur von Seilen getragen. Läuft beim Aufbau in Mönchengladbach alles nach Plan? Christian muss beim Transport der schweren Baumstämme für sein Blockhaus ebenfalls vorsichtig zu Werke gehen, denn das Heim seines Nachbarn liegt nur wenige Meter entfernt. Und Kevin errichtet mit seinem Team im Sauerland die längste Fußgänger-Hängebrücke Deutschlands. In dieser Folge werden in Willingen die Bodenplatten montiert.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.