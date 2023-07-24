Helden der Baustelle
Folge vom 24.07.2023: Stamm auf Stamm
45 Min.Folge vom 24.07.2023Ab 12
Michael und sein Team bauen auf der Rheinbrücke zwei Gerüste auf. Aber die Vollprofis geraten bei der Arbeit in Verzug. Und der Rollenkopf des Krans kommt den Arbeitsbühnen an den Pylonen gefährlich nah. Christian erfüllt sich unterdessen in Baden-Württemberg einen Lebenstraum. Der gelernte Metzger errichtet dort für seine Familie ein 160 Quadratmeter großes Blockhaus. Die Baumstämme müssen perfekt aufeinanderpassen. Und auf Transportleiter Rupert und seine Kollegen wartet im österreichischen Hochgebirge eine tonnenschwere Herausforderung.
Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
