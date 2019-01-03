Helden der Lüfte
Folge vom 03.01.2019: Der Gipfelstürmer
44 Min.Folge vom 03.01.2019Ab 12
Das Marinefliegergeschwader 5 in Nordholz absolviert eine Tag- und Nachtübung. Die SAR-Crew zieht im Transporthubschrauber Sea King Mk 41 bei starkem Seegang und böigem Wind mit einer Außenwinde Schiffbrüchige an Bord. Christoph Oberhumer bewegt derweil mit dem Heli schwere Lasten. Der erfahrene Pilot fliegt Berghütten im Berchtesgadener Land an und beliefert die Bewohner mit Konsumgütern. Und die Lebensretter in der Dauphin AS 365 N3 transportieren in dieser Folge einen Schlaganfallpatienten in die Main-Taunus Klinik in Bad Homburg.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.