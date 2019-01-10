Helden der Lüfte
Folge vom 10.01.2019: Die fliegende Säge
44 Min.Folge vom 10.01.2019Ab 12
Deutsche Helikopter-Crews unterstützen skandinavische Piloten nach verheerenden Waldbränden in Schweden bei den Löscharbeiten. Christoph Oberhumer wirft mit der Airbus H125 B3 in nur einer Stunde 28 000 Liter Wasser über den Flammen ab. Peter Schwaiger schneidet unterdessen mit zehn messerscharfen Sägeblättern, die unter seinem Hubschrauber hängen, den Baumbewuchs an Stromtrassen zurück - ein nervenaufreibender Job für erfahrene Profis. Und in Südtirol rückt die Flugrettung nach einem Autounfall an einem Abhang zum Noteinsatz aus.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.