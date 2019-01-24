Helden der Lüfte
Folge vom 24.01.2019: Die Flugpolizei
44 Min.Folge vom 24.01.2019Ab 12
Patrick Fritz schult auf ein anderes Hubschraubermodell um. Der Heli-Pilot von der österreichischen Flugpolizei wagt sich im Airbus Helicopter H125 mit zwölf Bergrettern bei ungünstigen Wetterverhältnissen in schwieriges Terrain vor, um dort riskante Luftrettungsaktionen zu trainieren. Horst Pratsch ist im Cockpit ebenfalls gefordert. Der VIP-Flieger soll am ersten Arbeitstag in der neuen Firma bei einem Probeflug in der Agusta A109 sein Können am Steuerknüppel unter Beweis stellen. Reichen 25 Jahre Berufserfahrung aus, um den Chef zu überzeugen?
