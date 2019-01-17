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Helden der Lüfte

Einsatz im Fußballstadion

DMAXFolge vom 17.01.2019
Einsatz im Fußballstadion

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Helden der Lüfte

Folge vom 17.01.2019: Einsatz im Fußballstadion

44 Min.Folge vom 17.01.2019Ab 12

Fliegen am Limit: Christoph Oberhumer und sein Team sollen gemeinsam mit einer Montage-Crew im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße in München fünf neue Lautsprechermasten mit je 1,7 Tonnen Gewicht aufstellen. Der Eurocopter AS 355 N eignet sich perfekt für diesen Job, trotzdem herrscht im Cockpit große Anspannung. Denn die Fußballarena liegt mitten in einem Wohngebiet und der Bereich unter dem Heli ist für Christoph schlecht einsehbar. Hier ist der erfahrene Hubschrauberpilot auf die Anweisungen seiner Flughelfer angewiesen.

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