MOVIESPHEREStaffel 4Folge 1
Das flüchtige Paradies

Folge 1: Das flüchtige Paradies

43 Min.Ab 12

Cullen Bohannon erzählt Aaron Hatch, dass er im Fort Smith bleiben wird, bis Naomi das Kind bekommen hat. Kaum ist das Kind auf der Welt, lässt der Schwede aber Cullen, der Naomi und den Neugeborenen William mit sich nehmen möchte, nicht abreisen. In Cheyenne versucht Thomas Durant indes, nach einer Katastrophe die Kontrolle über die Stadt und die Eisenbahn aufrechtzuerhalten.

MOVIESPHERE

