Staffel 4Folge 13
Hell On Wheels
Folge 13: Auf nach Westen
43 Min.Ab 12
Die Arbeiter verlassen Cheyenne, denn der Bau der Schienen geht weiter. Auch Cullen kehrt nach Fort Smith zurück, um seine Familie zu holen und mit ihnen weiterzuziehen.
Genre:Drama, Western
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.