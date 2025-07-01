Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hell On Wheels

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 4
Wer Erlösung verdient

Folge 4: Wer Erlösung verdient

43 Min.Ab 12

Beim Versuch, den Hügel zu untertunneln, hat Delaney fast den Tod seiner gesamten Crew verschuldet. Nun übernimmt Cullen die Aufgabe, die Schienen stattdessen über den Hügel zu führen. Naomi gerät mit Ruth aneinander und versucht, Trost bei Cullen zu finden, der wenig Zeit für sie hat. Aaron Hatch sucht indes nach Beweisen, um zu zeigen, dass der Schwede nicht Bishop Dutson ist.

