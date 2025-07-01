Staffel 4Folge 5
Hell On Wheels
Folge 5: Das Leben ist ein Mysterium
43 Min.Ab 12
Sydney Snow entgeht in Juarez nur knapp der Lynchjustiz, indem er die Fuentes-Brüder tötet, die ihn hängen wollten. Was er nicht weiß: Einer der Brüder überlebt und folgt dem Entflohenen nach Cheyenne, wo Sydney bei Cullen Unterschlupf gefunden hat. Brigham Young erreicht indes Fort Smith. Obwohl er weiß, dass der Schwede nicht Bishop Dutson ist, scheint er die Scharade aufrechterhalten zu wollen.
Hell On Wheels
