Staffel 5Folge 1
Erlöser und TeufelJetzt kostenlos streamen
Hell On Wheels
Folge 1: Erlöser und Teufel
43 Min.Ab 12
Mit dem Versprechen, ihm bei der Suche nach seiner Familie zu helfen, lockt Huntington Cullen zur Central Pacific. Trotz kultureller und sprachlicher Barrieren stellt sich Cullen der Herkulesaufgabe, einen Eisenbahntunnel durch die Berge der Sierra Nevada zu bauen, um so die Union Pacific im Rennen um die erste transkontinentale Eisenbahnlinie zu schlagen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hell On Wheels
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.