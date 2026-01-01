Staffel 5Folge 12
Ein angemessener PreisJetzt kostenlos streamen
Hell On Wheels
Folge 12: Ein angemessener Preis
43 Min.Ab 16
Cullen macht sich Sorgen, dass Chang Meis Geheimnis kennen könnte, und schickt sie nach Cheyenne. Kurz darauf unterbreitet er Huntington den Vorschlag, auf die Chinesen zu verzichten und den Rest der Eisenbahnarbeiten mit irischen Arbeitern zu erledigen. Außerdem versucht Cullen, Mei freizukaufen, doch Chang weigert sich. Mei will Cullen keine Probleme mehr bereiten und reist alleine nach China.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hell On Wheels
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2013 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.