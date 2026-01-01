Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 12
Ein angemessener Preis

Folge 12: Ein angemessener Preis

43 Min.Ab 16

Cullen macht sich Sorgen, dass Chang Meis Geheimnis kennen könnte, und schickt sie nach Cheyenne. Kurz darauf unterbreitet er Huntington den Vorschlag, auf die Chinesen zu verzichten und den Rest der Eisenbahnarbeiten mit irischen Arbeitern zu erledigen. Außerdem versucht Cullen, Mei freizukaufen, doch Chang weigert sich. Mei will Cullen keine Probleme mehr bereiten und reist alleine nach China.

