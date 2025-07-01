Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hell On Wheels

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 8
Zwei Soldaten

Folge 8: Zwei Soldaten

50 Min.Ab 16

Im Jahr 1863 wird der Schwede Gundersen von Soldaten der Konföderation gefangen genommen und in ein Gefängnis mit schrecklichen Verhältnissen gesperrt. Jahre später ist er auf dem Weg zur Hatch Farm, wo er Naomis Vater und Schwester tötet. Doch Cullen ist ihm dicht auf den Fersen. Obwohl Cullen die Gelegenheit hätte, den Schweden zu töten, will er ihn vor ein Militärgericht bringen.

