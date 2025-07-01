Staffel 5Folge 7
Hell On Wheels
Folge 7: Falsche Propheten
43 Min.Ab 12
Bei einem Treffen in Salt Lake City befiehlt Präsident Grant beiden Eisenbahngesellschaften zusammenzuarbeiten, um die Gleisstrecke fertigzustellen. Auch der Schwede und Phineas sind vor Ort und wollen mit Young sprechen, der jedoch sehr kurz angebunden ist. Cullen weiß nach wie vor nicht, wo sich seine Familie aufhält, und versucht, an weitere Informationen zu gelangen.
