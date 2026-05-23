Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge vom 23.05.2026: Episode 14
23 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Panikattacken, Angstzustände und Brustbeschwerden: Mit diesen Symptomen haben die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter in der finnischen Hauptstadt häufig zu tun. In diesem Fall ist die Patientin 22 Jahre alt und hat Restalkohol im Blut. Offenbar war die junge Frau am Vortag feiern. Bei einer Seilrettungsübung trainieren Feuerwehrleute in der finnischen Hauptstadt den Umgang mit einem Zweibein-Gestell. Und auf einem Vorplatz ist eine Frau zusammengebrochen. Die Patientin hat sich offenbar an einen Pfosten gelehnt und ist dann plötzlich umgekippt.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.