Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge vom 30.05.2026: Episode 16
21 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 6
Löscheinsatz bei einem Wohnungsbrand: In der finnischen Hauptstadt trainieren Feuerwehrleute den Ernstfall. Bei solchen Übungen geht es vor allem darum, Abläufe einzustudieren und zu optimieren. Setzen die Rettungskräfte alle Vorgaben wie geplant um? Und der Notruf-Code 700A bedeutet, dass eine Person nicht ansprechbar ist. Der Patient wurde bewusstlos in seinem Zimmer eines Studentenwohnheims aufgefunden und atmete nur schwach. Mehr Informationen konnten die Sanitäter noch nicht in Erfahrung bringen. Besteht in Helsinki akute Gefahr für Leib und Leben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.