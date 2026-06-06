Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge vom 06.06.2026: Episode 17
22 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 6
Hat die Dame nichts gegessen und getrunken? Ein Sanitäter misst in Helsinki den Blutdruck, den Sauerstoffgehalt, die Temperatur und den Blutzucker einer Patientin. Die Frau ist zu Hause in Ohnmacht gefallen. Danach war ihr eine Zeit lang schwindelig. Zu ihrer eigenen Sicherheit wird sie mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht. Die Feuerwehr beseitigt mit Bindemitteln eine Ölspur. Die Kosten muss der Verursacher tragen. Und ein älterer Mann läuft in der finnischen Hauptstadt in Unterhose und Socken herum. Handelt es sich dabei um einen Demenzfall?
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Genre:Action, Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.