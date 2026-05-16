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Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland

Episode 12

DMAXFolge vom 16.05.2026
Episode 12

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Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland

Folge vom 16.05.2026: Episode 12

23 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12

Ihr Enkel hat den Notruf gewählt. Doch für eine Patientin kommt in der finnischen Hauptstadt in dieser Folge jede Hilfe zu spät. Die Frau liegt auf dem Bauch in ihrer engen Küche und hat keinen Puls. Ihre Arme und Beine sind kalt und es haben sich bereits Totenflecken gebildet. Das Rettungsteam kann nur noch sein Beileid bekunden und die entsprechenden Formulare ausfüllen. Und die Feuerwehr rückt in Helsinki zu einem Löscheinsatz aus. Denn aus einer Hauswand schlagen Flammen. Zum Glück sind die Bewohner durch den Brandgeruch aufgewacht und haben schnell reagiert.

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